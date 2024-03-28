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Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Mart 2024 altın fiyatları…

28 Mart 2024 | 10:41
Son Güncellenme: 28 Mart 2024 | 10:53
Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 280 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1 primle 2 bin 277 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 280 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 140 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI   

Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 2 bin 196 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.

Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 200 ve 2 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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