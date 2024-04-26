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Sanica Isı (SNICA) Yönetim Kurulu Başkanından pay satışı açıklaması

Sanica Isı Sanayi A.Ş.'den (SNICA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nesimi Fatinoğlu adına bugün (26 Nisan 2024) KAP'a yapılan bildirimde pay satışına ilişkin bilgi verildi.

26 Nisan 2024 | 12:50
Son Güncellenme: 26 Nisan 2024 | 12:57
Sanica Isı (SNICA) Yönetim Kurulu Başkanından pay satışı açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 26.04.2024 tarihinde Sanica Isı Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,5-40,06 TL fiyat aralığından 4.040.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca tamamlanmıştır. Bu işlemle birlikte Sanica Isı Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarım 26.04.2024 tarihi itibariyle %41,4781 altına düşmüştür. Söz konusu satış işlemi sonrasında portföyümde satılabilir paya dönüştürülmüş Sanica Isı Sanayi A.Ş. payım kalmamıştır.

Ad Soyad / Ticaret Unvanı: HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU
Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

 

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