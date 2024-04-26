Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 26.04.2024 tarihinde Sanica Isı Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,5-40,06 TL fiyat aralığından 4.040.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca tamamlanmıştır. Bu işlemle birlikte Sanica Isı Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarım 26.04.2024 tarihi itibariyle %41,4781 altına düşmüştür. Söz konusu satış işlemi sonrasında portföyümde satılabilir paya dönüştürülmüş Sanica Isı Sanayi A.Ş. payım kalmamıştır.

Ad Soyad / Ticaret Unvanı: HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU

Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı