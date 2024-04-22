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Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Nisan 2024 altın fiyatları…

22 Nisan 2024 | 10:55
Son Güncellenme: 22 Nisan 2024 | 11:07
Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 470 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının geçen haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 490 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise önceki kapanışının yüzde 1 altında başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 20 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,5 azalışla 2 bin 360 dolardan işlem görürken, analistler, yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,65'le son 6 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Analistler, Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyonun altına olan talepteki zayıflamada etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed'in politika faizini son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini kaydeden analistler, perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığının altını çizen analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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