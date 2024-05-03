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  • 100 lot 488 lot olacak... Pegasus'a bedelsiz onayı geldi

100 lot 488 lot olacak... Pegasus'a bedelsiz onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

03 Mayıs 2024 | 09:29
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2024 | 09:44
100 lot 488 lot olacak... Pegasus'a bedelsiz onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin bedelli, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını (yüzde 388,75995) onayladı.

SPK'nın son bültenine göre Pegasus, 397 milyon 700 bin 293 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 102 milyon 299 bin 707 TL sermayesi artırım sonrası 500 milyon TL'ye çıkacak. Aynı zamanda portföyünde 100 lot Pegasus hissesi bulunan bir yatırımcının 488,75 lotu olacak. Paylar ise bölünme sonrası yeni fiyattan işlem görecek. 

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