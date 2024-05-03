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Microsoft'tan Malezya'da yapay zeka yatırımı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Malezya'daki bulut depolama sistemi (Cloud) ve yapay zeka altyapısına 4 yılda 2,2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

03 Mayıs 2024 | 09:51
Microsoft'tan Malezya'da yapay zeka yatırımı

Microsoft CEO’su Satya Nadella, "Dijital altyapı yatırımlarımız, Malezyalı işletmelerin ekonomik büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için en son teknolojiyi uygulamalarına yardımcı olacak." dedi. 

Yatırım kapsamında yaklaşık 300 bin kişinin yapay zeka konusunda eğitilmesi ve ulusal bir yapay zeka merkezi kurulması öngörülüyor. Microsoft, 30 Nisan'da Endonezya'daki bulut depolama sistemi ve yapay zeka altyapısına da 1,7 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıklamıştı.

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