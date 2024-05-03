Borsa İstanbul'da dün kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi ya da genel kurul kararı açıklayan şirket sayısı 8 oldu... İşte o şirketlerden yapılan açıklamalar:

1 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET) / Temettü tarihi KAP'a yapılan bildirimde kesinleşen temettü ödeme tarihleri duyuruldu. Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 07 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

2 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER) - Dağıtmayacak KAP'a yapılan bildirimde "Alanında pazar lideri olan şirketimizin orta ve uzun dönemli güçlü stratejilerini daha da etkin uygulayabilmesi için kaynak oluşturulması amacıyla, kar payının dağıtılmaması hususunun Genel Kurulda kabul edilmiştir" denildi.

3 HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS) - Dağıtmama teklifi KAP bildirimi şöyle: "Şirket yönetim kurulu tarafından; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanınu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyetleri sonucu hazırlanan finansal tablolarda kar dağıtımına konu kar oluşmaması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin 14.maddesi ve kar dağıtım politikası hükümleri de dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir"

4 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR) - Dağıtacak Kuştur, pay başına brüt 6,4358460 TL, net 5,7922614 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.

5 GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)- Dağıtma teklifi 2 taksit halinde toplamda brüt 0,3921568 TL, net 0,3529410 TL temettü ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 20 Haziran ve 21 Ekim, ödeme tarihleri ise 24 Haziran ve 23 Ekim.

6 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ORMA) - Dağıtmayacak KAP'a yapılan bildirimde "Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolarına göre 48.289.859,58 TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türk Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 346.775.989 TL net dönem karı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı oya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİYLE kabul edildi" denildi.

7 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) - Dağıtma teklifi Pay başına brüt 0,6250000 TL, net 0,5625000 TL kar payı ödenmesi ve tarihin belirlenmesi Genel Kurul onayına sunulacak.