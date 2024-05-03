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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Sürdürülebilir AVM’lerin önündeki engel ‘finansmana erişim ve yüksek maliyet’

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) EY koordinasyonunda hazırladığı “AYD 2024 Sürdürülebilirlik Raporu”na göre AVM’lerin sürdürülebilirlik süreçlerinde en çok zorluk yaşadıkları konu yüksek maliyet ve finansmana erişim oldu.

03 Mayıs 2024
Sürdürülebilir AVM’lerin önündeki engel ‘finansmana erişim ve yüksek maliyet’

Türkiye’de AVM ekosistemine yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarının mevcut durumunun belirlendiği, risk ve fırsatların değerlendirildiği “AYD 2024 Sürdürülebilirlik Raporu”yla ilgili ana başlıkları AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç ve EY Türkiye Şirket Ortağı/İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin açıkladı. AYD tarafından Esas Gayrimenkul sponsorluğunda EY’a hazırlatılan ve AVM sektöründe bir ilk olan kapsamlı sürdürülebilirlik çalışması sektörün durumuna ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

EN BÜYÜK SORUN YÜKSEK MALİYET

2024 yılında derneğin öncelikli hedeflerinin başında küresel uygulamaların Türkiye’ye uyarlanması olduğunu söyleyen AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç; “Yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve mevcut AVM’lerin günümüz şartlarına uygun olarak yenilenebilmesi için uygun yatırım ortamının oluşturulmasının yanı sıra AVM’lerin dönüşümü, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ana gündem maddelerimiz arasında. Dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu iklim krizi nedeniyle de sürdürülebilirlik hayati bir önem taşıyor” dedi. 

Konuşmasına raporun hazırlanmasındaki amacı belirterek devam eden Eriç, şunları söyledi: 

“Geçen yılın sonlarında ilk adımlarını attığımız raporun ana eksenine iklim değişikliği, yatırımcı talepleri, değişen yasal düzenlemeler, mega trendleri ve tüketici beklentilerini aldık.  Sektör paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye AVM ekosistemi/sektörel sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturduk. Sürdürülebilirlik süreçlerinde en çok zorluk yaşanan konu yüzde 84 ile yüksek maliyet. Öncelikli 3 konu olarak da enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, atık yönetimi öne çıktı. Gerçekleştirilen çalışmalarda; Türkiye AVM ekosisteminde GES için kullanılabilir çatı alanı 3,2 milyon m2, AVM’lerin kurulu güç potansiyeli ise ortalama 795 MW olarak hesaplandı.”

SOSYAL KONULAR GÜNDEME GELECEK

EY Türkiye Şirket Ortağı/İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin ise; “Ülke olarak sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzda iklim hedeflerine ulaşmak ve değer zincirlerinde bulunduğumuz uluslararası paydaşlarımızın standartları ile uyum sağlamak için tüm sektörlere düşen önemli sorumluluklar bulunuyor. AVM ekosistemini odağa aldığımız bu çalışmada hem kamu politikalarını desteklemek hem de uluslararası değer zincirine uyum sağlamak amacıyla, sektörde farkındalık yaratması ve yol göstermesi ümit edilen çalışmamızı paydaşlarımıza sunuyoruz. Bu çalışma kapsamında farklı odak gruplarını temsilen 10 odak grup görüşmesine ilaveten 36 ana soru ve 55 alt kırılım sorusundan oluşan ve 106 paydaşın katıldığı anket çalışması gerçekleştirildi ve sektörün mevcut sürdürülebilirlik uygulamaları ile yaklaşımı değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçlara göre sektörün karşı karşıya olduğu en önemli riskler finansal kaynaklara erişim, tüketici ve yatırımcı tercihlerinde değişim ve maliyetlerdeki artış olurken; değişen yasal düzenlemelere hazırlıklı olma, itibar artışı, yeni teknolojilere hızlı adaptasyon ve sürdürülebilir finansmana erişim gibi fırsatların da bulunduğu tespit edildi. Sektörün genel durumunun henüz yerel mevzuata uyum sağlama çerçevesinde sınırlı kaldığı ve çoğunlukla çevresel sürdürülebilirlik alanına yoğunlaştığı sonucuna ulaşılırken kısa ve orta vadede sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal konuları da içine alacak ölçüde genişleyeceği ve konunun etkin yönetişimi için kaynak gereksiniminin kritik rol oynayacağı değerlendirildi.”

 

 

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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