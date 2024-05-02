Akıllı telefon devi Xiaomi'nin SU7'sine yakından bakış

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi Mart ayında elektrikli aracı olan sedan SU7'nin lansmanını yapmıştı. 3 farklı versiyon ile piyasa sunulan otomobilin 29,900 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı açıklanmıştı. Çin'in rekabetçi otomobil piyasasında fiyat savaşları kızışıyor. Şirket, satışların başlamasının ardından 27 dakika içinde 50.000'den fazla sipariş geldiğini duyurmuştu. Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu, Çin'de Xiaomi SU7'yi inceledi. Yukarıdaki videoda SU7 ile ilgili detayları, otonom park testini görebilirsiniz.



1 SU7 İZLENİMLERİ Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun araçla ilgili paylaştığı bilgiler şöyle;

Çin’in en büyük akıllı cihaz ve telefon üreticilerinden Xiaomi, ilk otomobili olan SU7’yi geçtiğimiz Mart ayı sonunda piyasaya sundu ve ilk teslimatlar Nisan ayı başında start aldı.

Tek ve çift elektrikli motor seçeneklerine sahip Xiaomi SU7 (Speed Ultra 7) otomobilinin çift motorlu, 673 beygir gücündeki, 4x4 çekiş sistemine sahip Max versiyonunu Çin’in başkenti Pekin sokaklarında denedik, hızlanma, ADAS, adaptif hız, şerit takip ve otonom park manevrası testlerini yaptık.

4 ÇİN FİYATI Porsche Taycan’la karşılaştırılan bu otomobilin çift motorlu versiyonunun Çin fiyatı 40 bin dolar civarında yani 1 milyon 300 bin TL.

5 2 YIL İHRAÇ EDİLMEYECEK Ancak Xiaomi, bu otomobili 2 yıl boyunca dış pazarlara ihraç etmeyecek yani bir süre için sadece Çinliler Xiaomi’ye binebilecek.

6 BOYUTLAR Uzunluk: 4997 mm / Genişlik: 1963 mm / Yükseklik: 1440 mm

7 HIZLANMA Xiaomi’nin 0-100 km/s hızlanması 2,78 sn, son hızı ise 260 km/s.

8 ARACIN ÖZELLİKLERİ Motor: Çift motor; önde 299 HP ve arkada 373 HP

Toplam sistem gücü: 673 HP

Toplam tork: 838 Nm

Son sürat: 265 km/s

Batarya kapasitesi: 101 kW

Elektrikli menzil: 800 km’den fazla (WLTP değil, CTLC)