Ünlü yatırımcı Buffet'a göre bir sonraki 'büyük endüstri'

Buffett, Cumartesi günü yıllık hissedarlar toplantısı teknolojinin gerçekçi ve yanıltıcı içerik üretme yeteneğine dikkat çekti. Buffett, bir sonraki büyük endüstrinin 'yapay zeka dolandırıcılığı' olacağını dünüşüyor.

Aslında zaten bir süredir dolandırıcıların, para ya da kişisel bilgi istemek amacıyla bir kişinin tanıdıklarını taklit eden video görüntüleri üretebildiğini, deep-fake ve ses klonlama teknolojilerini kullandığını biliniyor. Buffett ise "Bu konuda hiçbir şey anlamayan biri olarak, yapay zekanın muazzam bir iyilik ve muazzam bir zarar potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum" diyor.

ŞİŞEDEN ÇIKAN CİN

Buffett yapay zekanın ortaya çıkışını atom bombasının yaratılmasına benzeterek geçen yılki Berkshire toplantısında yaptığı yorumları yineledi ve "Nükleer silah geliştirdiğimizde cini şişeden çıkardık. Bu cin son zamanlarda çok kötü şeyler yapıyor. Cin'in gücü beni çok korkutuyor" dedi. Buffett toplantıda ayrıca "Yapay zeka hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama bu onun varlığını, önemini ya da buna benzer şeyleri inkar ettiğim anlamına gelmiyor" diye de ekledi.