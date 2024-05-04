ARA
Bist 100
10276,88
0,67%
Bist 100
Dolar/TL
32,3337
-0,1223%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8146
0,2618%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0762
0,3422%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2393,31
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi

Anadolu Isuzu, Berlin'de düzenlenen BUS2BUS Fuarı'nda elektrikli otobüslerini sergiledi.

04 Mayıs 2024 | 22:22
Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, 24-25 Nisan'da modellerini ziyaretçilerle ve katılımcılarla buluşturdu.

Şirket furda yeni elektrikli ulaşım çözümleri NovoVolt ve NovoCiti VOLT modellerini sergiledi. Şirketin servis ve turizm sektörü için tasarladığı ilk tam elektrikli otobüsü olan NovoVolt, 2008'de tanıtılan NOVO’nun geliştirilmiş modeli. Açıklamaya göre 320 kilovatlık (kW) bir motor ve 165 kilovatsaatlik (kWsa) bataryayla donatılan NovoVolt, 225 kilometreye kadar menzil sunuyor.

29 yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip NovoVolt, 2025'ten itibaren satışa sunulacak ve markanın orta boy elektrikli otobüs ürün gamını genişletecek.

NovoCITI LIFE’ı temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli orta boy NovoCiti VOLT, geleceğin şehir içi toplu taşıma taleplerini karşılamak için tasarlanmış. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2393,31 -0,18%
  • ALTIN ONS 2302,25 -0,06%
  • BIST 100 10276,88 0,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,97 -0,42%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36885 0,10714%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,4745 -0,3681%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3337 -0,1223%
  • EURO/DOLAR 1,0762 0,3422%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8146 0,2618%
  • STERLIN/DOLAR 1,25476 0,1097%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Şimşek Almanya'da konuştu: En büyük önceliğimiz...
Tekfen ve Enerjisa Üretim'den işbirliği
Tekfen ve Enerjisa Üretim'den işbirliği
Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi
Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi
3 ülkeden Antalya'ya ilgi arttı: İlk 4 ayda Ruslar ilk sırada değil...
3 ülkeden Antalya'ya ilgi arttı: İlk 4 ayda Ruslar ilk sırada değil...
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Ünlü yatırımcı Buffet'a göre bir sonraki 'büyük endüstri'
Ünlü yatırımcı Buffet'a göre bir sonraki 'büyük endüstri'
Vestel Beyaz Eşya'dan (VESBE) temettü kararı
Vestel Beyaz Eşya'dan (VESBE) temettü kararı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) temettü kararı
GERİ
İLERİ
Bakan Şimşek Almanya'da konuştu: En büyük önceliğimiz...
Tekfen ve Enerjisa Üretim'den işbirliği
Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi
3 ülkeden Antalya'ya ilgi arttı: İlk 4 ayda Ruslar ilk sırada değil...
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Tekfen ve Enerjisa Üretim'den işbirliği
Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi
3 ülkeden Antalya'ya ilgi arttı: İlk 4 ayda Ruslar ilk sırada değil...
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Ünlü yatırımcı Buffet'a göre bir sonraki 'büyük endüstri'
Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi
3 ülkeden Antalya'ya ilgi arttı: İlk 4 ayda Ruslar ilk sırada değil...
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu
Ünlü yatırımcı Buffet'a göre bir sonraki 'büyük endüstri'
Vestel Beyaz Eşya'dan (VESBE) temettü kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL