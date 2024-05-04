Anadolu Isuzu Berlin'de elektrikli otobüslerini sergiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, 24-25 Nisan'da modellerini ziyaretçilerle ve katılımcılarla buluşturdu.

Şirket furda yeni elektrikli ulaşım çözümleri NovoVolt ve NovoCiti VOLT modellerini sergiledi. Şirketin servis ve turizm sektörü için tasarladığı ilk tam elektrikli otobüsü olan NovoVolt, 2008'de tanıtılan NOVO’nun geliştirilmiş modeli. Açıklamaya göre 320 kilovatlık (kW) bir motor ve 165 kilovatsaatlik (kWsa) bataryayla donatılan NovoVolt, 225 kilometreye kadar menzil sunuyor.

29 yolcuya kadar oturma kapasitesine sahip NovoVolt, 2025'ten itibaren satışa sunulacak ve markanın orta boy elektrikli otobüs ürün gamını genişletecek.

NovoCITI LIFE’ı temel alarak geliştirilen tamamen elektrikli orta boy NovoCiti VOLT, geleceğin şehir içi toplu taşıma taleplerini karşılamak için tasarlanmış.