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Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye, mayıs ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modellerine yönelik kampanyasını duyurdu.

04 Mayıs 2024 | 22:39
Son Güncellenme: 04 Mayıs 2024 | 23:07
Peugeot mayıs ayı kampanyasını duyurdu

Açıklamaya göre yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Açıklama detayları şöyle:

  • Yeni 2008, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle, yüzde 100 elektrikli E-2008 ise 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Peugeot 408'de Allure donanımında 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Peugeot 308 ,120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli krediyle, yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • SUV 3008'de, bireysel müşterilerde Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşterilerde GT donanımında 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.
  • SUV 5008 sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni PEUGEOT 208 ve yüzde 100 elektrikli E-208'de 90 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni 508'de sadece tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
  • PEUGEOT Rifter'da 110 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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