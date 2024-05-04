Tekfen ve Enerjisa Üretim'den iş birliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen iki büyük kuruluşunun sahip oldukları uzmanlıkları, aynı hedef doğrultusunda kullanmak adına imzalanan niyet mektubuyla Tekfen ve Enerjisa Üretim yüksek kapasiteli, yeşil hidrojen-yeşil amonyak projesinde beraber çalışacak.

Bu projede, Tekfen'in mühendislik ve endüstriyel tesis inşaatı alanındaki ve Enerjisa Üretim'in de yenilenebilir enerji konusundaki deneyimlerini birleştirmeleri hedefleniyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla hayata geçirdiği, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), karbon yoğun sektörlerde büyük değişiklikler getiriyor. Bu mekanizma, AB dışından ithal edilen ürünlerin karbon içeriğine göre vergilendirilmesini öngörüyor. Gübre sektörü de bu düzenlemeden doğrudan etkilenen ana sektörlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Tekfen Holding'in iştiraki Toros Tarım, toplam kurulu üretim kapasitesi ve üretim tonajı itibarıyla Türkiye'nin en büyük gübre üreticisi. Toros, bu projeyle hem kendi üretim ihtiyacını karşılayacağı hem de yurt içi ve yurt dışı satışlarında kullanacağı düşük karbon ayak izine sahip yeşil amonyak elde etmek üzere Enerjisa Üretim ile ortaklaşa bir tesis kurmayı hedefliyor.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral, Dünya yeşil hidrojen talebinin 2030 itibarıyla 40 milyon tonlara ulaşmasının beklendiğini ve sonrasında da hızla artacağını kaydetti.

Göral, söz konusu niyet mektubu ile yenilenebilir enerji çözümleri ve yatırımları alanındaki büyüme stratejileri kapsamında önemli bir adım daha attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tekfen'in yeşil enerji odaklı dönüşümünde "yeşil amonyak-yeşil hidrojen" konusunu önemli bir sac ayağı olarak görüyoruz. Bitki besin ürünleri alanında Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan iştirakimiz Toros Tarım'ın karbon ayak izinin düşürülmesinde ve yurt dışı pazarlara erişiminde yeşil amonyak kullanımı önemli bir rol oynayacak. Bu amaçla, Enerjisa Üretim ile yenilenebilir enerji kullanarak yeşil hidrojen ve yeşil amonyak üretimi yapılacak bir tesis kurulması hedefleniyor. Böylece Toros bir yandan kendi hammadde ihtiyacını karşılarken aynı zamanda üretiminin bir kısmını iç ve dış müşterilerine satabilecek. Bu kapsamda, Enerjisa Üretim ile bir Niyet Mektubuna imza attık. Hem Taahhüt Grubumuzun tecrübe ve deneyimi hem de Enerjisa Üretim'in yenilenebilir enerji konusundaki birikimleri bu proje için çok değerli. Böylece Taahhüt Grubumuz da edineceği yetkinlikle, çok hızlı artması beklenen yeşil hidrojen-yeşil amonyak taleplerini bir fırsat olarak görerek, yurt içi ve yurt dışı müşterilerine bu yeni segmentte vereceği hizmeti büyümek için bir sac ayağı olarak kullanacak."

Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan da, gerçekleştirilecek iş birliğinin Türkiye'de yeşil enerji yatırımlarına önemli bir ivme kazandırmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim olarak tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirlik konusunu en önemli başlık olarak ele alıyor, aksiyonlarımızın tamamını bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi ve çevreci enerji teknolojilerinde son dönemde ülkemizde birçok ilki hayata geçirdiğimiz Bandırma Enerji Üssümüz, sadece verimliliğiyle değil, aynı zamanda stratejik konumuyla da Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin kalbinde yer alıyor. Tekfen gibi önemli bir kuruluşla yeşil amonyak tesisi kuruluşu noktasında ilk adımı atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme noktasında önemli bir adım olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



