Europap Tezol (TEZOL) temettü teklifini duyurdu: Nakden ve bedelsiz

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun nakden ve bedelsiz kar payı teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,0795454 TL, net 0,0715908 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Ayrıca (%13,63636 oranında bedelsiz) pay biçiminde kar payı dağıtılması da Genel Kurula sunulacak. Şirketten KAP'a yapılan bildirimin detayları şöyle:
TEZOL'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.05.2024 tarihli toplantısında özetle aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 26.216.285 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 559.977.947 TL net dönem kârı mevcuttur.
Bu çerçevede;
- 2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 26.216.285 TL'den ayrılan 2.224.985 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 3.162.830 TL tutarındaki bağış dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 27.154.130 TL olarak hesaplandığı dikkate alınarak, 2023 yılı dağıtılabilir karından 14.000.000 TL brüt nakit, geçmiş yıl karlarından 21.000.000TL brüt nakit ve 60.000.000 TL bedelsiz kar payı ödenmesi,
- VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 35.000.000 TL brüt nakit dağıtılacak kar ile 60.000.000 TL karın sermayeye ilave edilmesi suretiyle bedelsiz yapılacak dağıtımın tamamının 2023 cari yıl karından karşılanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.