Europap Tezol (TEZOL) temettü teklifini duyurdu: Nakden ve bedelsiz

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun nakden ve bedelsiz kar payı teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,0795454 TL, net 0,0715908 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Ayrıca (%13,63636 oranında bedelsiz) pay biçiminde kar payı dağıtılması da Genel Kurula sunulacak. Şirketten KAP'a yapılan bildirimin detayları şöyle:

TEZOL'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.05.2024 tarihli toplantısında özetle aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 26.216.285 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 559.977.947 TL net dönem kârı mevcuttur.

Bu çerçevede;