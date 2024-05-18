Rodrigo Tekstil'den (RODRG) bedelsiz açıklaması var

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) KAP'a 'Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması' ilişkin açıklamada bulundu. KAP bildirimine göre başvuru tarihi 15 Mayıs 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi:

Şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, mevcut 7.085.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere, 21.255.000 TL (%300 oranında) artırılarak 28.340.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.