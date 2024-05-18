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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,16, dolar/TL yüzde 0,04, Euro/TL yüzde 0,76, altının gram fiyatı yüzde 1,76 değer kazandı.

18 Mayıs 2024 | 10:42
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.036,41 ve en yüksek 10.652,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,76 artışla 2 bin 491 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 16 bin 302 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 44 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazanarak 32,2300 liraya, avro yüzde 0,76 artışla 35,0060 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,99 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,24 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

 

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