Rekabetin yeni sahası ‘ödeme sistemleri’ oldu

Müşteri deneyimini iyileştirmek ve farklı seçenekler sunmak isteyen perakende şirketleri ödeme çözümleri geliştirmeye başladı. Migros’tan A101’e pek çok sektör şirketi ödeme sistemlerine yatırım için harekete geçti.

Son dört yılda değişen tüketici beklentileri perakende sektöründeki rekabeti yeni alanlara taşıyor. Dijital kanalları çok daha fazla kullanmaya başlayan tüketiciler artık sadece üründe değil ödeme yönetimlerinde de çeşitlilik istiyor.

Temassız ödeme, self servis ödeme, mobil ödeme ve online ödeme gibi pek çok farklı ödeme yöntemi kullanan perakendeciler artık kendi şirketlerini kurarak rekabette fark yaratmaya çalışıyor. A101, Migros, BİM gibi pek çok perakende şirketi bu alana yönelik yatırım yapmaya başladı.

Mastercard Global Ekonomi Enstitüsü’nün 2024 Perakende Trendleri Raporu’na göre hızla genişleyen ödeme seçenekleri perakendecilere rekabet avantaj sağlıyor.

Farklı ödeme seçenekleri sunabilme yeteneğinin, perakendeciler için müşteri sadakatini artırmanın anahtarlarından birisi olduğuna dikkat çekiliyor. 2024 yılında, taksit, biyometri ve gerçek zamanlı ödemeler de dahil olmak üzere birkaç önemli ödeme türünün genişlemesi bekleniyor.

Karekod ve NFC gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla mobil cihazların da ödemelerde daha sık kullanılması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.