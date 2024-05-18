Suwen Tekstil ne zaman, ne kadar temettü verecek? Kesinleşti

Suwen Tekstil Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (17 Mayıs) dün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'un temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 14 Ağustos 2024 olacak.

KAP BİLDİRİMİ

Suwen Tekstil'in dün KAP'a yaptığı açıklamada "24.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 17.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" denildi.

