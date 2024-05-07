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Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Mayıs 2024 altın fiyatları…

07 Mayıs 2024 | 10:49
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2024 | 11:01
Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 2 bin 410 liradan tamamladı.

Altının yeni güne yatay seyirle başlayan gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 395 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlaması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağının öngörüldüğünü, bu adımın eylül ayında atılacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

Enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini dile getiren analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini azalttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro bölgesinde perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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