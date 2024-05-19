AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.
- Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.
- Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.
- Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.
- Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.
- Reuters'ın haberine göre İran medyası olayla ilgili çelişkili haberler verdi ve henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
- IRNA haber ajansı helikopterde Reisi ile bilirlikte birlikte İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ve diğer yetkililer de helikopterde bulunduğunu belirtti.
- AP'ye göre bir yerel hükümet yetkilisi olayı tanımlamak için "kaza" kelimesini kullandı, ancak bir İran gazetesine kendisinin henüz bölgeye ulaşamadığını kabul etti.
- Reisi'nin durumu hakkında IRNA ya da devlet televizyonu net bir bilgi paylaşmadı.