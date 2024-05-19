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  • İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Son bilgiler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Son bilgiler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. Bölgeden gelen ilk haberler çelişkili. Ancak Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yapmış olabileceği iddiası var.

19 Mayıs 2024 | 16:36
Son Güncellenme: 19 Mayıs 2024 | 16:41
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Son bilgiler

AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

  • Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.
  • Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.
  • Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.
  • Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.
  • Reuters'ın haberine göre İran medyası olayla ilgili çelişkili haberler verdi ve henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
  • IRNA haber ajansı helikopterde Reisi ile bilirlikte birlikte İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ve diğer yetkililer de helikopterde bulunduğunu belirtti.
  • AP'ye göre bir yerel hükümet yetkilisi olayı tanımlamak için "kaza" kelimesini kullandı, ancak bir İran gazetesine kendisinin henüz bölgeye ulaşamadığını kabul etti.
  • Reisi'nin durumu hakkında IRNA ya da devlet televizyonu net bir bilgi paylaşmadı.
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