İran'da kaza yapan helikopterde kimler var?

İran Kızılayı ilk açıklamasında yoğun sis ve hava koşulları nedeniyle helikopteri arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini, dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmaları karadan sürdürdüğü belirtildi. Bir sonraki açıklamada ise ekiplerin kazanın olduğu noktaya yaklaştığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri ise helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğu bilgisini verdi.Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi." dedi.

HELİKOPTERDE KİMLER VAR?

Peki, kaza geçiren helikopterde kimler var? İran basınına göre İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterde ayrıca Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunuyor.





