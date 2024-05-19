ARA
Bist 100
10643,58
3,14%
Bist 100
Dolar/TL
32,2051
-0,2092%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0025
-0,4115%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0867
-0,0198%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2499,54
1,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İran'da kaza yapan helikopterde kimler var?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdi. Sert iniş yaptığı belirtilen helikopteri arama çalışmaları sürüyor.

19 Mayıs 2024 | 22:08
İran'da kaza yapan helikopterde kimler var?

İran Kızılayı ilk açıklamasında yoğun sis ve hava koşulları nedeniyle helikopteri arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini, dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmaları karadan sürdürdüğü belirtildi. Bir sonraki açıklamada ise ekiplerin kazanın olduğu noktaya yaklaştığı belirtildi.  İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri ise helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğu bilgisini verdi.Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi." dedi.

HELİKOPTERDE KİMLER VAR?

Peki, kaza geçiren helikopterde kimler var? İran basınına göre İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterde ayrıca Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunuyor.
 


 

Etiketler
İran Haberleri
İlgili Haberler
Son durum: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Son durum: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
AFAD: İran gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etti
AFAD: İran gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etti
0
  • ALTIN GRAM - TL 2499,54 1,37%
  • ALTIN ONS 2414,65 1,59%
  • BIST 100 10643,58 3,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,54 0,095%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36151 0,02461%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,0443%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2051 -0,2092%
  • EURO/DOLAR 1,0868 -0,0152%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0025 -0,4115%
  • STERLIN/DOLAR 1,26966 -0,03543%
Günün En Çok Okunanları
Halka Arz Takvimi: Bu hafta hangi halka arzlar var? (20-24 Mayıs)
Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
İran'da kaza yapan helikopterde kimler var?
GERİ
İLERİ
Halka Arz Takvimi: Bu hafta hangi halka arzlar var? (20-24 Mayıs)
Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
İran'da kaza yapan helikopterde kimler var?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
İran'da kaza yapan helikopterde kimler var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza yapan helikopterinin yeri tespit edildi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL