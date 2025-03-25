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Altın güne nasıl başladı? 25 Mart altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 684 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 290 liradan satılıyor.

25 Mart 2025 | 10:04
Altın güne nasıl başladı? 25 Mart altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 3 bin 677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 684 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3 bin 16 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon endişeleri de güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan’da açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifeleri daraltarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi.

Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 40 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
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Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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