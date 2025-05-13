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  • Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti

Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararlarını KAP'a bildirdi. Her iki şirket de gelecek hafta temettü dağıtacak.

13 Mayıs 2025 | 00:53
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 00:55
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,425 TL. Birinci taksit için keşinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs. İkinci taksitler içinse hak kullanım tarihi 20, ödeme tarihi ise 24 Kasım.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)
Pay başına brüt 0,3037974 TL, net 0,2582277 TL temettü dağıtacak. Kesileşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs. 
 

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