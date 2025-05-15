Borsada dün temettü duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da dün kar payı dağıtımına ilişkin açıklama yapan 4 şirket şöyle:
1 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)
Şirket pay başına brüt 0,48 TL, net 0,4080 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 23 Mayıs 2025.
2 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Kuzey Boru A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre şirket pay başına brüt 1,2889239 TL, net 1,0955853 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran olacak.
3 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS) dün KAP'a pay başına düşen temettü tutarının güncellenmesine ilişkin açıklama yaptı.
BİM'den yapılan açıklamada "Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi ile iptal edilen paylara düşen temettü miktarı diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılmıştır" denildi.
Buna göre şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak. (Daha önce temettü miktarları şöyleydi: Brüt 12,8458496, net 10,9189720 TL). Yeni açıklamaya göre ilk iki taksit net 3,40 TL, son taksit ise 4,25 TL olacak.
İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran. Diğer taksitler eylül ve aralıkta.
4 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO)
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket pay başına net 0,40 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi ise 18 Haziran 2025.