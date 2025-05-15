Borsada dün temettü duyuran 4 şirket

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS) dün KAP'a pay başına düşen temettü tutarının güncellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

BİM'den yapılan açıklamada "Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi ile iptal edilen paylara düşen temettü miktarı diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılmıştır" denildi.

Buna göre şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak. (Daha önce temettü miktarları şöyleydi: Brüt 12,8458496, net 10,9189720 TL). Yeni açıklamaya göre ilk iki taksit net 3,40 TL, son taksit ise 4,25 TL olacak.

İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran. Diğer taksitler eylül ve aralıkta.