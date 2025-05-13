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Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması

Alarko Holding bugün KAP'a bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeni şirket kurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

13 Mayıs 2025 | 20:28
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Enerji konusunda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdan Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gotion Singapore PTE. Ltd., arasında Türkiye'de kurulacak ortaklık için 20/05/2024 tarihinde bir ortak girişim sözleşmesinin imzalandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu ortak girişimle ilgili, Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından enerji depolama sistemleri sektöründe faaliyet göstermek üzere 250.000,00 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete 150.000,00 TL (yüz elli bin Türk Lirası) ile iştirak edilmesine, karar verilmiştir.
 

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Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
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