Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Enerji konusunda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdan Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gotion Singapore PTE. Ltd., arasında Türkiye'de kurulacak ortaklık için 20/05/2024 tarihinde bir ortak girişim sözleşmesinin imzalandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu ortak girişimle ilgili, Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından enerji depolama sistemleri sektöründe faaliyet göstermek üzere 250.000,00 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve söz konusu şirkete 150.000,00 TL (yüz elli bin Türk Lirası) ile iştirak edilmesine, karar verilmiştir.

