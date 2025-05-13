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Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a temettü ödeme tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Peki, Doğuş Otomotiv ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar:

13 Mayıs 2025 | 19:41
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 20:16
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a temettü tarihini açıkladı. Şirket pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi ise 22 Mayıs 2025 olacak. 
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 faaliyet yılı olağan genel kurulunda nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 6.000.000.000 TL tutarındaki kar payının dağıtımına, 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanacaktır"denildi.
 

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Doğuş Otomotiv Hisse Haberleri (DOAS)
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Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
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