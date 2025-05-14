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  • Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)

Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

14 Mayıs 2025 | 20:15
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket pay başına net 0,40 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi ise 18 Haziran 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 13.197.381.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen net dönem karı ise 2.122.684.722,97 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 760.000.000,00 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'si olan üst sınıra ulaştığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde (3.800.000.000,00*0,20 =760.000.000,00) herhangi bir Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 13.197.381.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Geçmiş Yıl Zararları olan 8.238.933.000,00 TL düşüldükten sonra 2024 yılı içerisinde yapılan 72.967.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 5.031.415.000,00 TL Net Dönem karının 0,3021018938015'u olan 1.520.000.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, Ortaklara dağıtılacak toplam 1.520.000.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmı olan 190.000.000,00 TL üzerinde kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ortaklara dağıtılacak kardan ödenmiş sermayenin %5'lik kısmı çıkarılarak kalan kalan tutarın %10'u olan (( 1.520.000.000,00 TL- 190.000.000,00 TL) *0,10)) 133.000.000,00 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımıza göre kalan 469.648.722,97 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.520.000.000,00 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,40 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 16.06.2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 14 Mayıs 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
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