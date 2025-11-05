Şirketin açıklamasına göre madencilik sektöründe stratejik adımlarla ilerleyen Erdemir, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması için yeni kaynak arama ve sondaj çalışmalarına devam edecek.

Erdemir’in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Erdemir’in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından, Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle 424.000 ons altın içeriği tespit edildiğini açıkladı.

“Yerli üretim gücümüzle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz”

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Çelik sektöründeki gücümüzü madencilik alanında da stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürmüş durumdayız. Ülkemizin yer altı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak bu stratejimizin en önemli parçasını oluşturuyor. Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424.000 ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağını ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz. Aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerimize devam ederken, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayimizin geleceğini güçlendirmeyi hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyoruz.



Mevcut 5.804 hektarın şimdilik 45 hektarlık alanında yaptığımız çalışma sonucunda, JORC ve UMREK standartlarına uygun 424.000 ons mümkün kaynak tespit ederek hedefimize doğru ilk adımımızı atmış olduk. Önümüzdeki yıl 2. çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuz ile ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz.”

SONDAJ VE ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5.804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Toplam 360 adet karotlu sondajda 96.649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96.533 adet ateş analizi sonucu elde edildi.

Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü. Ermaden, mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam ederken, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planladı. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda kaynak sınıflandırmasının güncellenmesi ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.