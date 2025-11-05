ARA
DOLAR
42,09
0,00%
DOLAR
EURO
48,38
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5387,24
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10961,41
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Tekirdağ TOKİ 500 bin sosyal konut: Hangi ilçelere yapılacak?

Tekirdağ TOKİ 500 bin sosyal konut: Hangi ilçelere yapılacak?

'Yüzyılın Konut Projesi' adıyla duyurulan 81 ilde 500 bin adet sosyal konut projesine dair detaylar netleşmeye başladı. Konutların illere göre dağılımı da netleşti. Peki, Tekirdağ'da TOKİ sosyal konutları nerelere, hangi ilçelere yapılacak? İşte ayrıntılar...


Son Güncellenme:
Tekirdağ TOKİ 500 bin sosyal konut: Hangi ilçelere yapılacak?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirileceği duyurulmuştu.  Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.

 

1 TEKİRDAĞ'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

TEKİRDAĞ'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Tekirdağ'da proje kapsamında 6 bin 865 adet konut yapılacak.

2 BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?

BAŞVURU TARİHİ VE KURALAR NE ZAMAN?

Başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

3 KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore): Yüzde 5

Engelli vatandaşlara: Yüzde 5

Emekli vatandaşlara: Yüzde 20

3 ve daha fazla çocuklu ailelere: Yüzde 10

Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlara: Yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

4 GELİR ŞARTI VAR MI?

GELİR ŞARTI VAR MI?

İstanbul için; hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net gelirinin ise en fazla 127 bin TL olması şartı aranıyor.

5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
  • İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
  • İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade  imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
  • 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının ise 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
  • 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU YAPAMAZ MIYIM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

9 TEKİRDAĞ'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TEKİRDAĞ'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
1TEKİRDAĞMERKEZTEKİRDAĞ MERKEZ (SÜLEYMANPAŞA) 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1.000
2TEKİRDAĞÇERKEZKÖYTEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1.300
3TEKİRDAĞÇORLUTEKİRDAĞ ÇORLU 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1.500
4TEKİRDAĞERGENETEKİRDAĞ ERGENE 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ400
5TEKİRDAĞKAPAKLITEKİRDAĞ KAPAKLI 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1.500
6TEKİRDAĞMALKARATEKİRDAĞ MALKARA 235/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ235
7TEKİRDAĞMARMARAEREĞLİSİTEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60
8TEKİRDAĞMURATLITEKİRDAĞ MURATLI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200
9TEKİRDAĞSARAYTEKİRDAĞ SARAY 320/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ320
10TEKİRDAĞŞARKÖYTEKİRDAĞ ŞARKÖY 350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ350
Etiketler
video-haber
İlgili Haberler
500 bin konut projesi: İzmir'de evler nereye hangi ilçelere yapılacak?
500 bin konut projesi: İzmir'de evler nereye hangi ilçelere yapılacak?
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?
Eskişehir'de 500 bin konut evleri nerelerde yapılacak? TOKİ Listeyi açıkladı
Eskişehir'de 500 bin konut evleri nerelerde yapılacak? TOKİ Listeyi açıkladı
Edirne'de TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)
Edirne'de TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)
Hatay'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)
Hatay'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: