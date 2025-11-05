BYD, Türkiye’ye iki yeni model birden getiriyor: Sealion 7 fiyatı belli oldu

SEALION 7, iç mekanda 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemiyle premium bir deneyim vadediyor. Hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı arka koltuklar, hafızalı yan aynalar ve ambiyans aydınlatma, ayakla açılabilir elektrikli bagaj kapağı ve Head-Up Display pratikliği gibi özelliklere sahip. Dış tasarımda 20 inç jantları, iç mekanda ise Nappa deri koltukları var.

RENK SEÇENEKLERİ

BYD SEALION 7’nin her iki versiyonunda da markanın “Okyanus” tasarım dili ön plana çıkıyor. 4.830 mm uzunluk, 1.925 mm genişlik, 1.620 mm yükseklik ve 2.930 mm aks aralığına sahip.

BYD SEALION 7; Atlantis Grisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı, Bulut Grisi olmak üzere dört farklı dış renk seçeneği ile satışa sunuluyor. İç mekanda ise Siyah ve Açık Mavi olmak üzere iki farklı döşeme rengi tercih edilebiliyor