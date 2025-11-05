Türkiye için bir rekor olacak: Üretimi için yoğun mesai sürüyor

Otokar'ın sözleşme doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar şirketin faaliyetlerine de yansıdı. Geçen yılın 9 ayında 94 askeri araç üretilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 128 artışla bu sayı 224'e ulaştı. Aynı dönemde satışlar da yüzde 55 artarak 133'e ulaştı.

Aynı dönemde savunma sanayi araçlarından elde edilen gelir yaklaşık ikiye katlandı. Geçen yılın 9 ayındaki 2 milyar 732 milyon liralık gelir, 5 milyar 303 milyon liraya çıktı.