51 ilde arsa satışı yapılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde bulunan 512 arsayı açık artırma ile satışa hazırlanıyor. Listede konut alanı, ticaret alanı, sanayi alanı gibi kullanımlara yönelik arsalar var.
TAŞINMAZLAR HANGİ İLLERDE?
Peki, arsalar nerede? Açık artırma ile satılacak 512 arsa Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'da bulunuyor.
🗓 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.
💸YÜZDE 25 PEŞİN, 24 AY VADE
Arsalar için yüzde 25 peşin, 24 ay taksit imkanı sunuluyor. Peşin ödeyemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
🔍 Detaylı Bilgiye Ulaşım
Satışa ilişkin metrekare bilgileri, muhammen bedeller ve diğer tüm detaylara www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. Gayrimenkul piyasasının bu önemli etkinliği, kasım ayında yatırım ajandalarının ilk sıralarında yer alıyor.
İşte sitede yer alan bazı arsalar ve muhammen bedelleri:
4 DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 432,59 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT+ TİCARET ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺6.550.000,00
5 KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN
MUHAMMEN BEDEL: ₺2.250.000,00
14 KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER'DE 14.749,64 M² GELİŞME KONUT ALANI+TİCARET ALANI +PARK ALANI+YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺88.500.000,00
16 DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 590,90 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺7.100.000,00
20 GAZİANTEP ŞAHİNBEY SARISALKIM'DA 4.700,00 M² 1/25.000 NİP'TE DİKİLİ TARIM ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺11.000.000,00
22 MARDİN ARTUKLU AKBAĞ'DA 2.702,57 M² PLANSIZ ALAN ( 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA TARIM ALANI)
MUHAMMEN BEDEL: ₺3.300.000,00
28 BALIKESİR AYVALIK NAMIK KEMAL'DE 11.029,93 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI+BELEDİYE HİZMET ALANI+PARK+YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺175.500.000,00
29 BALIKESİR GÖNEN GÜNDOĞDU'DA 3.469,09 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺15.600.000,00
32 İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA'DA 1.068,72 M² TK1+KISMEN ENERJİ NAKİL HATTI+YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺19.800.000,00
39 İZMİR TORBALI AYRANCILAR'DA 185,09 M² 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP'DE KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺2.450.000,00
43 BİNGÖL GENÇ YAYLA'DA 7.773,02 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIM ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺15.700.000,00
53 KONYA SELÇUKLU SARICALAR'DA 33.610,70 M² NİP'DEKIRSAL YERLEŞİM SAHASINDA KONUT ALANI + KISMEN YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺23.550.000,00
58 KAYSERİ KOCASİNAN YAVUZSELİM'DE 58.194,49 M² KONUT ALANI+PARK ALANI+YOL ALANI VE İLKOKUL ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺136.000.000,00
59 AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI/YEŞİLYURT'TA 22.135,02 M² 1/100.000 ÇDP'DE KENTSEL GELİŞME ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺3.350.000,00