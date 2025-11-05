51 ilde arsa satışı yapılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde bulunan 512 arsayı açık artırma ile satışa hazırlanıyor. Listede konut alanı, ticaret alanı, sanayi alanı gibi kullanımlara yönelik arsalar var.

TAŞINMAZLAR HANGİ İLLERDE?

Peki, arsalar nerede? Açık artırma ile satılacak 512 arsa Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'da bulunuyor.

🗓 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

💸YÜZDE 25 PEŞİN, 24 AY VADE

Arsalar için yüzde 25 peşin, 24 ay taksit imkanı sunuluyor. Peşin ödeyemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

🔍 Detaylı Bilgiye Ulaşım

Satışa ilişkin metrekare bilgileri, muhammen bedeller ve diğer tüm detaylara www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. Gayrimenkul piyasasının bu önemli etkinliği, kasım ayında yatırım ajandalarının ilk sıralarında yer alıyor.

İşte sitede yer alan bazı arsalar ve muhammen bedelleri: