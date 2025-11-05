ARA
  51 ilde arsa satışı yapılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

51 ilde arsa satışı yapılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 arsayı satacak. Arsaların bulunduğu iller arasında Ankara ve İstanbul'da yer alıyor. Peşi ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı var. Ayrıca yüzde 25 peşinat ve 24 ay taksit imkanı sunuluyor. İşte satışa çıkacak bazı arsalar ve muhammen bedelleri


Son Güncellenme:
51 ilde arsa satışı yapılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde bulunan 512 arsayı açık artırma ile satışa hazırlanıyor. Listede konut alanı, ticaret alanı, sanayi alanı gibi kullanımlara yönelik arsalar var.

TAŞINMAZLAR HANGİ İLLERDE?

Peki, arsalar nerede? Açık artırma ile satılacak 512 arsa Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'da bulunuyor.

🗓 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

51 ilde arsa satışı yapılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları-1

💸YÜZDE 25 PEŞİN, 24 AY VADE

Arsalar için yüzde 25 peşin, 24 ay taksit imkanı sunuluyor. Peşin ödeyemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. 

🔍 Detaylı Bilgiye Ulaşım
Satışa ilişkin metrekare bilgileri, muhammen bedeller ve diğer tüm detaylara www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. Gayrimenkul piyasasının bu önemli etkinliği, kasım ayında yatırım ajandalarının ilk sıralarında yer alıyor.

İşte sitede yer alan bazı arsalar ve muhammen bedelleri:

1 DİYARBAKIR SUR ALİPAŞA'DA 1.050,70 M² TİCARET ALANI

DİYARBAKIR SUR ALİPAŞA'DA 1.050,70 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺18.700.000,00

2 DİYARBAKIR SUR YENİKÖY'DE 10.998,04 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR SUR YENİKÖY'DE 10.998,04 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺55.000.000,00

3 İSTANBUL SARIYER USKUMRU'DA 1.610,19 M² KONUT ALANI

İSTANBUL SARIYER USKUMRU'DA 1.610,19 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺80.550.000,00

4 DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 432,59 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT+ TİCARET ALANI

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 432,59 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT+ TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺6.550.000,00

5 KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.250.000,00

6 KIRKLARELİ BABAESKİ KURTULUŞ'TA 270,10 M² KONUT ALANI

KIRKLARELİ BABAESKİ KURTULUŞ'TA 270,10 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺815.000,00

7 İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA'DA 54,11 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA'DA 54,11 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.200.000,00


 

8 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE MERKEZ'DE 299,19 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE MERKEZ'DE 299,19 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.400.000,00

9 İSTANBUL ÇATALCA FERHATPAŞA'DA 1.650,52 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ÇATALCA FERHATPAŞA'DA 1.650,52 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺26.450.000,00

10 İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ'DE 58,38 M² KONUT ALANI

İSTANBUL FATİH DERVİŞALİ'DE 58,38 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.900.000,00

11 İSTANBUL KAĞITHANE MECİDİYEKÖY'DE 168,92 M² KONUT ALANI

İSTANBUL KAĞITHANE MECİDİYEKÖY'DE 168,92 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.450.000,00

12 İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA'DA 5.276,04 M² PLANSIZ GELİŞME ALANI

İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA'DA 5.276,04 M² PLANSIZ GELİŞME ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺14.550.000,00

13 İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA'DA 7.218,16 M² KONUT ALANI

İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA'DA 7.218,16 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺24.350.000,00

14 KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER'DE 14.749,64 M² GELİŞME KONUT ALANI+TİCARET ALANI +PARK ALANI+YOL

KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER'DE 14.749,64 M² GELİŞME KONUT ALANI+TİCARET ALANI +PARK ALANI+YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺88.500.000,00

15 SAKARYA ADAPAZARI ORTA'DA 484,31 M² TİCARET ALANI

SAKARYA ADAPAZARI ORTA'DA 484,31 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.400.000,00

16 DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 590,90 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT ALANI

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 590,90 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺7.100.000,00

17 ŞANLIURFA EYYÜBİYE KADIKENDİ'DE 5.909,73 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

ŞANLIURFA EYYÜBİYE KADIKENDİ'DE 5.909,73 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺20.450.000,00

18 ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL'DA 20.605,56 M² PLANSIZ ALAN

ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL'DA 20.605,56 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺25.800.000,00

19 ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL'DA 3.115,84 M² KONUT ALANI

ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL'DA 3.115,84 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺10.150.000,00

20 GAZİANTEP ŞAHİNBEY SARISALKIM'DA 4.700,00 M² 1/25.000 NİP'TE DİKİLİ TARIM ALANI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY SARISALKIM'DA 4.700,00 M² 1/25.000 NİP'TE DİKİLİ TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.000.000,00

21 ADANA SEYHAN REŞATBEY'DE 577,00 M² KONUT+TİCARET ALANI

ADANA SEYHAN REŞATBEY'DE 577,00 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.000.000,00

22 MARDİN ARTUKLU AKBAĞ'DA 2.702,57 M² PLANSIZ ALAN ( 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA TARIM ALANI)

MARDİN ARTUKLU AKBAĞ'DA 2.702,57 M² PLANSIZ ALAN ( 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.300.000,00

23 MARDİN ARTUKLU SARAÇOĞLU'DA 4.905,28 M² PLANSIZ ALAN

MARDİN ARTUKLU SARAÇOĞLU'DA 4.905,28 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.250.000,00

24 MARDİN MİDYAT ÇAVUŞLU/ CUMHURİYET'TE 18.233,17 M² PLANSIZ ALAN

MARDİN MİDYAT ÇAVUŞLU/ CUMHURİYET'TE 18.233,17 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.450.000,00

25 İSTANBUL KAĞITHANE MERKEZ'DE 84,50 M² KONUT ALANI

İSTANBUL KAĞITHANE MERKEZ'DE 84,50 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺5.250.000,00

26 SAKARYA KARASU YUKARIAZİZİYE'DE 3.577,32 M² KONUT ALANI

SAKARYA KARASU YUKARIAZİZİYE'DE 3.577,32 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺39.400.000,00

 


 

27 YALOVA MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK'TA 376,30 M² KONUT+TİCARET ALANI

YALOVA MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK'TA 376,30 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺20.700.000,00

28 BALIKESİR AYVALIK NAMIK KEMAL'DE 11.029,93 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI+BELEDİYE HİZMET ALANI+PARK+YOL

BALIKESİR AYVALIK NAMIK KEMAL'DE 11.029,93 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI+BELEDİYE HİZMET ALANI+PARK+YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺175.500.000,00

29 BALIKESİR GÖNEN GÜNDOĞDU'DA 3.469,09 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

BALIKESİR GÖNEN GÜNDOĞDU'DA 3.469,09 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.600.000,00

30 BALIKESİR KARESİ ÜÇPINAR'DA 1.849,40 M² KONUT ALANI

BALIKESİR KARESİ ÜÇPINAR'DA 1.849,40 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.900.000,00

31 AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.800.000,00

32 İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA'DA 1.068,72 M² TK1+KISMEN ENERJİ NAKİL HATTI+YOL

İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA'DA 1.068,72 M² TK1+KISMEN ENERJİ NAKİL HATTI+YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.800.000,00

33 AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 905,61 M² GELİŞME KONUT ALANI

AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 905,61 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺21.950.000,00

34 İZMİR BUCA DUMLUPINAR'DA 277,00 M² KONUT ALANI

İZMİR BUCA DUMLUPINAR'DA 277,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.400.000,00

35 İZMİR KARŞIYAKA BOSTANLI'DA 621,00 M² KONUT ALANI

İZMİR KARŞIYAKA BOSTANLI'DA 621,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺62.100.000,00

36 İZMİR TORBALI AYRANCILAR'DA 270,00 M² KONUT ALANI

İZMİR TORBALI AYRANCILAR'DA 270,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.350.000,00

37 İZMİR MENDERES ÖZDERE'DE 19.797,99 M² PLANSIZ ALAN

İZMİR MENDERES ÖZDERE'DE 19.797,99 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺34.650.000,00

38 İZMİR MENDERES GÖRECE'DE 1.302,08 M² DEPOLAMA ALANI

İZMİR MENDERES GÖRECE'DE 1.302,08 M² DEPOLAMA ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺49.550.000,00

39 İZMİR TORBALI AYRANCILAR'DA 185,09 M² 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP'DE KONUT ALANI

İZMİR TORBALI AYRANCILAR'DA 185,09 M² 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP'DE KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.450.000,00

40 İZMİR TORBALI YAZIBAŞI'DA 1.421,00 M² TİCARET + KONUT ALANI

İZMİR TORBALI YAZIBAŞI'DA 1.421,00 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.700.000,00

41 EDİRNE KEŞAN İZZETİYE'DE 1.158,57 M² KONUT ALANI

EDİRNE KEŞAN İZZETİYE'DE 1.158,57 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.050.000,00

42 BATMAN MERKEZ GÜLTEPE'DE 7.500,00 M² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI

BATMAN MERKEZ GÜLTEPE'DE 7.500,00 M² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺46.500.000,00

43 BİNGÖL GENÇ YAYLA'DA 7.773,02 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIM ALANI

BİNGÖL GENÇ YAYLA'DA 7.773,02 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.700.000,00

44 EDİRNE KEŞAN İZZETİYE'DE 1.158,57 M² KONUT ALANI

EDİRNE KEŞAN İZZETİYE'DE 1.158,57 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.050.000,00

45 İZMİR TORBALI YAZIBAŞI'DA 1.421,00 M² TİCARET + KONUT ALANI

İZMİR TORBALI YAZIBAŞI'DA 1.421,00 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.700.000,00

46 ANTALYA ALANYA OBA'DA 2.890,49 M² TİCARET-KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA OBA'DA 2.890,49 M² TİCARET-KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺164.500.000,00

47 ANTALYA DÖŞEMEALTI MELLİDAĞ'DA 3.002,00 M² KONUT ALANI

ANTALYA DÖŞEMEALTI MELLİDAĞ'DA 3.002,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.200.000,00

48 ANTALYA KONYAALTI ZÜMRÜT'TE 1.846,33 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

ANTALYA KONYAALTI ZÜMRÜT'TE 1.846,33 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺32.350.000,00

 

49 NİĞDE ÇAMARDI BEREKETLİ'DE 3.614,41 M² KONUT ALANI

NİĞDE ÇAMARDI BEREKETLİ'DE 3.614,41 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.000.000,00

50 UŞAK SİVASLI DEDEBALLAR'DA 2.638,87 M² KONUT ALANI

UŞAK SİVASLI DEDEBALLAR'DA 2.638,87 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.700.000,00

51 YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE'DE 806,10 M² KONUT ALANI

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE'DE 806,10 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.150.000,00

52 KONYA BOZKIR SORKUN/ÇARŞAMBA'DA 865,83 M² KONUT ALANI

KONYA BOZKIR SORKUN/ÇARŞAMBA'DA 865,83 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺740.000,00

53 KONYA SELÇUKLU SARICALAR'DA 33.610,70 M² NİP'DEKIRSAL YERLEŞİM SAHASINDA KONUT ALANI + KISMEN YOL

KONYA SELÇUKLU SARICALAR'DA 33.610,70 M² NİP'DEKIRSAL YERLEŞİM SAHASINDA KONUT ALANI + KISMEN YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺23.550.000,00

54 KONYA TUZLUKÇU TUZLUKÇU/YUKARI'DA 821,74 M² KONUT ALANI

KONYA TUZLUKÇU TUZLUKÇU/YUKARI'DA 821,74 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺905.000,00

55 KAYSERİ İNCESU BAHÇESARAY'DA 1.699,70 M² KONUT ALANI

KAYSERİ İNCESU BAHÇESARAY'DA 1.699,70 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺7.800.000,00

56 KAYSERİ KOCASİNAN EBİÇ'TE 953,04 M² KONUT ALANI

KAYSERİ KOCASİNAN EBİÇ'TE 953,04 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.200.000,00

57 KAYSERİ KOCASİNAN OYMAAĞAÇ'TA 10.733,12 M² PLANSIZ ALAN

KAYSERİ KOCASİNAN OYMAAĞAÇ'TA 10.733,12 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.600.000,00

58 KAYSERİ KOCASİNAN YAVUZSELİM'DE 58.194,49 M² KONUT ALANI+PARK ALANI+YOL ALANI VE İLKOKUL ALANI

KAYSERİ KOCASİNAN YAVUZSELİM'DE 58.194,49 M² KONUT ALANI+PARK ALANI+YOL ALANI VE İLKOKUL ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺136.000.000,00

59 AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI/YEŞİLYURT'TA 22.135,02 M² 1/100.000 ÇDP'DE KENTSEL GELİŞME ALANI

AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI/YEŞİLYURT'TA 22.135,02 M² 1/100.000 ÇDP'DE KENTSEL GELİŞME ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.350.000,00

60 VAN EDREMİT SUPHAN'DA 704,93 M² KONUT ALANI

VAN EDREMİT SUPHAN'DA 704,93 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺5.550.000,00
