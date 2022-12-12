GÖZDE YENİOVA SAYLAK/CEREN ORAL BALABAN

Şahin FED ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yukarı hareket, ons altını uzun süredir baskılıyordu. Nitekim ilk olarak eylül ayında 1.620 dolar seviyelerine kadar gerileyen sarı metal, kasım ayının başında bu seviyelere tekrar geri çekildi. 4 Kasım'dan itibaren ise ons altın tarafında yukarı yönlü hareketlenmeler başladı. 15 Kasım'da 1.780 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, bu seviyeleri en son ağustos ayının başında görmüştü.

Ons altına paralel şekilde bir süredir baskı altında olan ve son altı ayın büyük çoğunluğunda 1.000 TL'nin altında kalan gram altın da kasım ayı başında atağa geçti. Yaklaşık 10 günde 1.070 TL'ye yaklaşan gram altın, bu seviyelerden gelen kâr satışlarının ardından mevcutta 1.050 -1.055 TL'lerde seyrediyor.

Yatırım Finansman'dan Eralp Arslankurt; FED'in faiz artırımlarında sona yaklaştığı tezinin ons altın fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesine neden olabileceğini söylüyor. Buna karşın, enflasyona ve negatif reel getirilere karşı korunma arayışının devam edeceğini kaydeden Arslankurt; yakın zamanda likidite kaynaklı bir destek beklentisinde değil. Eralp Arslankurt; bu ana parametreler ışığında, ons altın fiyatlarında yıl sonuna kadarki süreçte 1.700-1.800 dolar bandının üst bölgesine yönelimi mümkün görüyor. Yatırım Finansman'ın 2022 yılsonu dolar/TL kuru beklentisi 18,00-20,00 bandında. Eralp Arslankurt; dolar/TL kuru ile ilgili bu beklenti dikkate alındığında, TL bazında gram altın fiyatlarının yılsonunda 1.050-1.100 TL bölgesine yönelebileceği tahmininde bulunuyor.



GRAM İÇİN DOLAR/TL BELİRLEYİCİ

A1 Capital'den Baki Atılal; ABD'deki son TÜFE ve ÜFE verilerinden sonra FED'in faiz artışındaki yavaşlama beklentilerinin ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün ons altın fiyatlarında son dönemde yükselişe neden olduğu analizini yapıyor. Baki Atılal; ons altında 1.805 dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi yaşanabileceğine dikkat çekiyor. “Ons altındaki yükseliş beklentimize karşılık dolar/TL'deki yükselişin sınırlı kalacağını öngörüyoruz” diyen Baki Atılal; dolar/TL'ye ilişkin beklentisi doğrultusunda gram altın için 2022 yıl sonu tahmininin 1.0501.100 dolar bandında yer aldığını da sözlerine ekliyor.

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