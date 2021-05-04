Bittrex Global, CertiK, Fifth Era, Hard Yaka, Ledger, Trovio ve Uphold gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği Universal Protocol Alliance, bünyesinde oluşturacağı NFT iş birliği platformu için Bitci Teknoloji’ye üyelik davetinde bulundu.

Bitci Teknoloji, dünyanın önde gelen blockchain platformlarından Universal Protocol Alliance’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Üyeleri arasında Bittrex Global, CertiK, Fifth Era, Hard Yaka, Ledger, Trovio ve Uphold gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin yer aldığı Universal Protocol Alliance, son dönemin en çok konuşulan teknolojilerinden NFT alanında ortak bir iş birliği platformunu hayata geçirmeye hazırlanırken, bu proje kapsamında Bitci Teknoloji’ye de üyelik davetini iletti. Üyelik sürecinin sonlanmasıyla birlikte, Bitci Teknoloji, söz konusu platformda Türkiye’den yer alan ilk ve tek blockchain şirketi olacak.

BİTCİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar, böylesine önemli bir proje içinde yer almaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ederken, “Bitci Teknoloji olarak yola çıkarken en büyük hedefimiz ülkemizi blockchain alanında en iyi şekilde temsil etmek; ülkemizin kaynaklarıyla küresel bir blockchain şirketi yaratmaktı. Bugün bu doğrultuda çok önemli projeleri de bir bir hayata geçiriyoruz. Universal Protocol Alliance’ın tarafımıza yapmış olduğu daveti de Bitci Teknoloji’nin küresel yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte, Bitci Teknoloji, Türkiye’yi bu platformda temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olacak. Bundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Matthew C. Le Merle başta olmak üzere platformun tüm üyelerine ve yönetimine de bizi buraya layık gördükleri için teşekkür ederiz” dedi.

TECRÜBELERİMİZİ AKTARACAĞIZ

Universal Protocol Alliance’ın, farklı varlıkların tokenize edilmesi konusunda çok büyük bir bilgi birikimi olduğunu ifade eden Çağdaş Çağlar, platform bünyesinde şimdi de bir NFT çalışma grubu oluşturulacağını sözlerine ekledi. Bitci Teknoloji olarak, taraftar token projeleri başta olmak üzere, enerji, gayrimenkul, tedarik zinciri gibi farklı alanlarda tokenizasyon ile ilgili tecrübelerini aktarmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Çağdaş Çağlar, “Umuyoruz ki buradan doğacak yeni iş fikirleriyle, blockchain’in dünyadaki kullanım alanlarının genişlemesine katkı sunarken, Türk mühendislerinin, Türk yazılımcılarının başarılarını da bir kez daha dünyada gösterme fırsatı bulacağız” şeklinde konuştu.