Bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hissenin fiyatında düzeltme var

Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanım sürecini başlatıyor.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT), yüzde 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Onur Yüksek Teknoloji’nin 62.830.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 300 oranında artırılarak 251.320.000 TL’ye çıkarılacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

• Yüzde 300 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Sermaye: 62.830.000 TL’den 251.320.000 TL’ye

• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 14 Eylül 2026

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 15,213 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), yüzde 1.799,90121 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Kordsa Teknik Tekstil’in 194.529.076 TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1.799,90121 oranında artırılarak 3.695.860.271,57 TL’ye çıkarılacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

• Yüzde 1.799,90121 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Sermaye: 194.529.076 TL’den 3.695.860.271,57 TL’ye

• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 14 Eylül 2026

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,087 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)