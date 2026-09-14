Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (14-18 Eylül) | Temettü takvimi

Temettü takvimine göre dört şirketin farklı tarihlerde yapacağı ödemeler yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
1 Akfen GYO (AKFGY)
Pay başına toplam 0,0136764 TL brüt ve net temettü ödeyecek.
Şirketin temettüsünde hak kullanım tarihi 15 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 17 Eylül 2026 olarak belirlendi.
2 Bulls Girişim (BULGS)
Pay başına toplam 0,1865671 TL brüt temettü ödemesini iki taksit halinde gerçekleştirecek.
Temettünün ikinci taksiti için hak kullanım tarihi 15 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 17 Eylül 2026 olarak açıklandı.
3 BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Pay başına toplam 7,0000000 TL brüt ve net temettü ödemesini üç taksit halinde yapacak.
Temettünün ikinci taksiti kapsamında yatırımcılara pay başına 2,1250000 TL net ödeme yapılacak. İkinci taksitin hak kullanım tarihi 16 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 18 Eylül 2026 olacak.
4 Büyük Şefler Gıda / BigChefs (BIGCH)
Pay başına toplam 0,1000000 TL brüt, 0,0850000 TL net temettü dağıtacak.
Şirketin temettüsünde hak kullanım tarihi 18 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 22 Eylül 2026 olarak belirlendi.