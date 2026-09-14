ARA
DOLAR
48,62
0,03%
DOLAR
EURO
56,19
0,03%
EURO
ALTIN
6630,19
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Net Global halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Net Global halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) halka arzında sonuçlar açıklandı. 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 25,52 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda toplam 248,55 milyon adet pay için talep geldi

Ekonomist
Ekonomist
Net Global halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) halka arzında talep toplama süreci tamamlandı ve kesin dağıtım sonuçları belli oldu.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz, 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde yapıldı.

Pay başına halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 87 milyon 500 bin TL nominal değerli payın tamamı satıldı.

Böylece Net Global halka arzının toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL oldu.

NETGL kaç lot verdi?

NETGL halka arzından toplamda 652 bin 248 yatırımcı katıldı ve bireysele maksimum 57 lot dağıtım yapıldı. NETGL halka arzının borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL