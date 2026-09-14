Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) halka arzında talep toplama süreci tamamlandı ve kesin dağıtım sonuçları belli oldu.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arz, 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde yapıldı.

Pay başına halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 87 milyon 500 bin TL nominal değerli payın tamamı satıldı.

Böylece Net Global halka arzının toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL oldu.

NETGL kaç lot verdi?



NETGL halka arzından toplamda 652 bin 248 yatırımcı katıldı ve bireysele maksimum 57 lot dağıtım yapıldı. NETGL halka arzının borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı.