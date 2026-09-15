Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0136764 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Pay Başına Net Temettü: 0,0136764 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,816 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0932835 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0932835 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 30,287 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)