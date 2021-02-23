Ekonominin yumuşak karnı olan cari açık, Türkiye’nin büyüme yolunda adeta “olmazsa olmaz” bir kayıp olarak uzun yıllardır gündemimizde.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Cari açığın finansmanında kritik yer teşkil eden turizm gelirlerinin bu yıl pandemi nedeni ile yüzde 70’e yakın düşmesi, 2020’nin cari açık faturasını da haliyle kabarttı.

Cari işlemler açığı, geçen aralık ayında 2019 yılının aralık ayına göre 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu. Öte yandan, Kasım 2020 cari işlemler açığı 4 milyar 63 milyon dolardan 3 milyar 633 milyon dolara revize edildi.

Son açıklanan orta vadeli programa göre 2020 yılında cari dengenin 24,4 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Programa göre altın hariç cari işlemler dengesinin ise 3,3 milyar dolar açık kaydetmesi öngörülmüştü.

TCMB verilerine göre aralık ayında altın ve enerji hariç cari denge 940 milyon dolar fazla verdi. Aralık ayında portföy yatırımları 5,21 milyar dolar net giriş kaydetti.

Resmi rezervler ise 6,73 milyar dolar arttı. Net hata noksan aralık ayında 734 milyon dolar fazla verdi, yıllık net hata noksan açığı 3,28 milyar dolar oldu.