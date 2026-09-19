"Yapay zekayı güvenlikten taviz vermeden olabildiğince hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz"

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, CBS News'e yaptığı açıklamada, teknolojinin nereye evrileceğine dair duyulan endişeler nedeniyle, yavaşlanması gerektiğini savunan bazı sektör liderlerinin uyarılarına rağmen, teknoloji şirketlerinin yapay zeka gelişimini sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

CBS News kıdemli iş ve teknoloji muhabiri Jo Ling Kent'in bu hafta sonu "Sunday Morning" programında yayınlanacak röportajında, yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlaması gerekip gerekmediği sorulduğunda Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, "Başkalarından bağımsız olarak olabildiğince hızlı ilerlemeliyiz" yanıtını verdi.

Huang açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Olabildiğince hızlı gideceğiz; ancak ürünleri hazır olmadan piyasaya sürmemeliyiz ve asla güvenli olmayan ürünler sunmamalıyız. Zaten kimseden böyle bir beklentisi yok. Fakat herkes bizim başarılı olmamızı ve ABD'nin olabildiğince müreffeh bir hale gelmesine katkıda bulunmamızı bekliyor."

Piyasa değeri 5 trilyon doların üzerine çıkan ve dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Santa Clara merkezli Nvidia, bu büyümesini yapay zeka hamlesi sayesinde yakaladı.

Ne olmuştu?

Son haftalarda yapay zekanın gelişme hızına yönelik endişeler artmış ve bazı kesimler yasal düzenlemeler ile güvenlik sınırlarının oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Tartışmalar, yapay zeka devi Anthropic'te araştırmacı olan Jacob Coxon'ın, yapay zeka şirketlerinin uygun güvenlik protokollerini göz ardı ederek inovasyon yarışına girdiğini belirtmesi ve bu ayın başlarında istifa etmesiyle alevlendi. CBS News'e konuşan Coxon, bir müdahale olmaması halinde yapay zekanın bir gün insanlık için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Trump yönetimi ise şu ana kadar bu endişelere genellikle mesafeli yaklaştı. Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "Hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.