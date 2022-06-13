Döviz kurları her geçen gün tırmanışını sürdürürken, Türk Lirası’ndaki değer kaybı dış ticarette beklenen performansa yol açamıyor.

Türkiye ekonomisinin ihracatı 2022 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 98,5 artışla 6,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık açık ise 70 milyar dolara dayandı.

2022 Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 130 artarak 14 milyar 154 milyon dolardan 32 milyar 553 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Nisan döneminde yüzde 82,9 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 72’ye geriledi.

Kurlar ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş, önümüzdeki aylarda da dış açık sorununun artarak devam edeceğini gösteriyor.

Öte yandan enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisan ayında 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara geçti.