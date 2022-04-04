Dergimizin bu sayısı 3 Nisan’da okuyucularımızla buluşacağı için dergimizi yayına hazırlarken 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerinden bihaberdik haliyle.

Ancak şunu söyleyebiliriz ki gıda ve enerji fiyatlarındaki oynamalar sonrasında yaklaşık yüzde 4-7 seviyelerinde bir aylık enflasyon ile karşılaşmamız, yıllık enflasyonda ise yüzde 60’ın aşılması sürpriz olmayacak.

Sözün kısası, Türkiye’nin kendi ekonomi politikaları tercihi nedeniyle iyiden iyiye saplandığı enflasyon sorununda, Ukrayna krizi ile birlikte daha da sıkıntılı bir sürece girmiş oldu. Tüketici enflasyonu yüzde 60’lara gelirken, üretici enflasyonu da (ÜFE) şubat ayında yüzde 105’i görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) de ÜFE’deki artışın ve TÜFE’de yaratacağı baskının bir diğer ispatı oldu.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE ARTIŞ %190

TÜİK, H-ÜFE’nin şubat ayında yüzde 3,78 arttığını açıkladı. Böylelikle yıllık artış oranı, yüzde 78,09 olarak belirlendi. Tam bir yıl önce, Şubat 2021’de bu oranın yüzde 20,16 olarak gerçekleştiğini sayfamızdaki tablodan görebilirsiniz. Veriler son 12 ayda H-ÜFE’nin neredeyse dört kat arttığını gösteriyor.

Hizmet alanlarına baktığımızda ise H-ÜFE’de en yüksek yıllık artışın yüzde 190,5’le gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleştiği görülüyor. Bunu yüzde 101,5’le ulaştırma ve depolama hizmetleri izledi.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış da yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 58,18 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,76, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,49 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,08 azalış kaydetti.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar ise telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 15,79, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,79, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 26,47 olarak gerçekleşti.