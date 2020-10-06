Pandemi nedeni ile bozulan verilerden biri olan imalat sanayindeki kapasite kullanım oranları, pandemi öncesinde yılın ilk aylarındaki seviyelerine ulaşıyor.

ARAM EKİN DURAN

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Salgın önlemlerinin ağır yaşandığı Nisan 2020 döneminde yüzde 61,6 seviyelerine kadar gerileyen kapasite kullanım oranı, o tarihten beri, yani son altı aydır istikrarlı biçimde yükselişini sürdürüyor.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) eylülde yüzde 74,6’ya çıkarak, Mart 2020’deki yüzde 7 5,3’lük orana çok yaklaştı.

KKO’daki iyileşmeye rağmen, eylül ayının tarihsel ortalaması olan yüzde 77,1’in hala altında olunmasını da not etmek gerekiyor. Ana alt gruplardaki gerçekleşmelere bakıldığında ise ara mallarında yüzde 76, yatırım mallarında yüzde 72,4 ve tüketim mallarında yüzde 71,4’lik KKO gerçekleşmesi kayda değer.

Bu dönemde bir önceki aya göre gerileyen tek grup ise dayanıklı tüketim malları oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış KKO’ya bakıldığında ise ilk çeyrekte yüzde 76,2 ve ikinci çeyrekte yüzde 63,5 gerçekleşen ortalama oranın üçüncü çeyrekte yüzde 72,7 ile toparlanma sürecine devam ettiği görülüyor.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise eylülde bir önceki aya göre sınırlı düşüş göstererek 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Salgın nedeniyle belirsizliğin arttığı bir ortamda nisan ayında 66,8 seviyesine kadar gerileyen RKGE, ağustosta 106,2 ile salgın öncesi dönem seviyelerine ulaşmıştı.