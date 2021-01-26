Son açıklanan TÜİK’in Kasım 2020’ye ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine göre, genel olarak yeni yıl öncesi stok üretimin hareketlendiği aylardan olan kasımda sanayi üretimi bir kez daha canlılık gösterdi.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

TÜİK verilerine göre, Kasım’da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11 arttı. Aylık artış ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Pandemi koşullarının etkisiyle 2020 Nisan ayında sanayi üretiminde yıllık daralma 31,3 olurken, bu dönemden itibaren toparlanma kaydedilmişti.

Son olarak ekim ayında sanayi üretimindeki yıllık artış yüzde 10’un üzerinde gerçekleşmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

Öte yandan 2015 yılı=100 birim kabul edilerek hesaplanan endeks değeri ise bir önceki aya göre geriledi.