İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziran ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesini gördü.

Bu arada, TCMB tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi de açıklandı. Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya kıyasla 3 puan azalarak 106,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,4 puan düşüşle

104,6’ya geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerini incelediğimizde, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediğini görüyoruz.

Öte yandan son üç aydaki toplam sipariş miktarının genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise endeksi azalış yönünde etkilediğini söyleyebiliriz.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir de bir önceki aya göre zayıflamış oldu.