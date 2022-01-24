Ekonomi yönetimi Haziran 2023’teki seçimlere tek haneli enflasyonla girileceğini savunurken, piyasa oyuncuları 2022 sonunda enflasyonun yüzde 30 düzeyinde olacağı görüşünde.

Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bu yılki enflasyon beklentisi yüzde 29,75’e yükseldi. Geçen ay yüzde 2,99 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 6,45’e çıktı.

Cari yılsonu TÜFE beklentisi ise yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39’dan 25,37’ye, 24 ay sonrası

TÜFE beklentisi de yüzde 14,41’den 15,54’e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 15,56’dan 16,85’e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 11,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7,9 milyar dolara inerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,5 milyar dolar oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,1’den yüzde 3,9’a gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.