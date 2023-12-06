2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey

Insider'ın haberine göre Ben Meyers ve Fabrizio Villatoro, dünya çapında 110 yaş ve üzeri kişilerin yaşlarını doğrulayan bir kuruluş olan LongeviQuest için çalışıyor. LongeviQuest'in CEO'su Meyers ve Latin Amerika araştırma başkanı Villatoro, dünyanın en yaşlı insanlarından bazılarına uzun ömür için ipuçlarını ve bugün olsa farklı olarak ne yapmak istediklerini sormuş.

Meyers, konuştuğu asırlık kişilerin çoğunun, 1900'lerde savaş, Büyük Buhran ve sömürgecilikten kurtulma gibi büyük olaylar yaşadıkları göz önüne alındığında, çok zor hayatlar sürdüklerini söylüyor.

OLUMLU ZİHİNSEL TUTUM

Araştırmaya göre olumlu bir zihinsel tutumun uzun ömrün anahtarı olduğu düşünülüyor. Ve 100 yaşı deviren insanlar çok fazla stres yapmamaya çalışan; pişmanlıkların onları alt etmesine izin vermeyen kişiler olma eğiliminde. Peki, pişmanlıkları ne? İşte en çok söyledikleri pişmanlıklar şöyle:

1- Ailemle daha fazla vakit geçirmemek



Meyers, ailesiyle daha fazla zaman geçirmemenin asırlık insanlar için "tipik" bir pişmanlık olduğunu söyledi.

2- Çok çalışmak

Villatoro, Venezuela'dan 114 yaşındaki Juan Vicente Pérez Mora'nın daha az çalışmış olmayı dilediğini söyledi. Mora, 13 veya 14 yaşlarından itibaren ailesinin çiftliğinde "şafaktan gün batımına kadar" ağır fiziksel emek harcamış. Sadece o değil araştırmaya katılan pek çok kişi de işe daha az öncelik verip aileleriyle daha fazla güzel zaman geçirmek istediğini aktarmış.

3- Daha fazla seyahat etmemiş olmak

Araştırmada dile getirilen pişmanlıklardan biri de daha fazla seyahat etmemek olmuş.