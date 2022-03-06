Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı askeri harekat, küresel çapta 3. Dünya Savaşı korkusu yarattı. Hem Rusya hem de Ukrayna ile pek çok ithalat kaleminde ve turizmde ilişkileri bulunan Türkiye, krizden en çok etkilenecek ülkelerden biri olabilir.

Rusya’nın başkent Kiev dahil Ukrayna’ya geniş çaplı saldırıda bulunması, küresel çapta ticari ve diplomatik dengeleri derinden sarstı. Yaşanan insani dram tüm dünyada Rusya’ya yönelik tepkileri artırdı.

Ukrayna’nın işgali 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya savaşına en çok yaklaşılan dönem olarak tarihe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı ilk günden itibaren, Türkiye’nin ticaretini doğrudan etkilemeye başladı. Sipariş iptalleri, ödemelerin durması ihracatçıları zor durumda bıraktı.

Özellikle Rusya’nın Swift sisteminden kısmen çıkarılmasıyla ödemelerin nasıl olacağı ve alternatif rotaların nasıl belirleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’ya 2021 sonu itibariyle 8,7 milyar dolar ihracatı varken, toplam ithalatı ise 33,5 milyar doları buluyor.

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