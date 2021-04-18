Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, ikinci kez ‘Yılın Expatı’ ödülünü almaya hak kazandı.

Young, başarısının sırrının ekip çalışması olduğunu söylüyor. Türkiye’de 100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Alman beyaz eşya üreticisi Bosch, son üç yılda Türkiye’ye toplam 3,2 milyar TL’lik yatırım yaptı. Şirket, Türkiye’de 18 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Bosch Türkiye, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 1,5’ini gerçekleştiriyor. Bosch’un bu başarısının ana aktörü olan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, bu yıl Ekonomist Dergisi’nden ikinci kez ‘Yılın Expatı’ ödülünü almaya hak kazandı. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ile çalışmalarını ve yeni dönem planlarını konuştuk.

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