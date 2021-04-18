Pandemide yerli ve milli solunum cihazı, MR görüntüleme sistemleri gibi çözümler üreterek kendini gösteren savunma sanayi sektörü, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e birincilik getirdi. Demir, geçen yıl gibi bu yıl da ‘Yılın Bürokratı’ seçildi.

Savunma sanayii, bilginin teknoloji ve mühendislikle üretime dönüştüğü bir alan. Pandemi, savunma kapsamının çok daha başka başlıklarla genişletilmesi; bilgi, teknoloji ve ürün zincirini gibi farklı başlıklarda da devam ettirilmesi gerektiğini gösterdi.

Bugün bütün dünya pandemi ile saldırı altında. Artık savunma başlığı altında bir ülkenin altyapısı, tıp teknolojisi, kimyasal, biyolojik, nükleer alanlardaki dayanıklılığı, iletişim sistemi, siber güvenliği, enerji politikaları, enerji hatları gibi birçok parametre konuşuluyor.

Ülkelerin güvenlikleri artık bu parametrelerin herhangi birindeki yetersizlikle tehdit altında olabiliyor. Bu nedenle savunma başlığı altında teknolojik kabiliyetler, sağlık sektörü gibi alanlara yönelik çözümler üretmek için de kullanılıyor.

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