Türkiye’nin ilk teknoloji okulu olan Tink (Teknoloji ve İnsan Kolejleri), dünyanın en inovatif 100 okulu arasına girdi. Tink Kurucusu Zeynep Dereli, bu girişimiyle Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde bu yılın ‘Kadın Girişimcisi’ seçildi. Tink (Teknoloji ve İnsan Kolejleri), Türkiye’nin ilk teknoloji okulu olmasının yanı sıra 2020 yılında dünyanın en inovatif 100 okulu arasına girdi.

Türkiye’de şu anda en fazla Erasmus projesi yapan okul unvanını taşıyan Tink’ten mezun olan öğrencilerin kurmuş olduğu girişimler, birçok ödül ve yatırım aldı. Tink Kurucusu Zeynep Dereli, ABD’de Princeton Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği sonrasında ekonomi ve matematik öğrenimi gördü.

Princeton’da üniversite öğrencisiyken, 1994’te Oyun Teorisi’yle Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazan ünlü dahi John Nash’ten de matematik dersleri aldı. Ardından Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomileri ile İslam Sanatı alanında yüksek lisans yaptı. Osmanlı Bankası, Shell Trading and Shipping, Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu, APCO Türkiye gibi birçok kurumda çalıştı.

Türkiye’nin yeni bir eğitim modeline ihtiyaç olduğu fikrinden yola çıkarak 2017’de Tink’i kuran Dereli, bu girişimiyle Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde bu yılın ‘Kadın Girişimcisi’ seçildi. “Tink Diploma Programımızı ve eğitim metodolojimizi ülkemizin her şehrinde uygulayacak partner okullar seçmeye başladık. Tüm Türkiye’ye yayılacağız” diyen Dereli bu hafta sorularımızı yanıtladı.

Zeynep Dereli ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın